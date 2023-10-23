Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що активізація окупантів на фронті є цілком очікуваною. Кремль хоче втілити в життя задум, у якого є три складові.

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Чому окупанти активізувалися на фронті

Як пояснив Подоляк, в Росії склалася парадоксальна ситуація. Кремлю абсолютно все одно, скільки життів власних громадян вони покладуть, щоб просунутися на 100 метрів на фронті. У них є мобілізаційний ресурс, який там посилено використовують.

В них є певний мобілізаційний ресурс, який не будуть шкодувати. Це не спричинить протести в Росії ні серед дружин, ні серед батьків, ні серед родичів. Феноменальний момент. У 21 столітті Росія демонструє абсолютну байдужість до життів власних громадян. При цьому там же починаються конфліктні процеси між іммігрантами, яких багато, та місцевими, яких все менше,

– розповів Подоляк.

Дивіться розмову з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу

Росія пробує довести на тлі інших заворушень, які потроху розгораються у світі, що у них ще є певні ресурси. Вони намагатимуться вплинути на міжнародну спільноту, аби там схилялися до замороження війни в Україні.

На тлі загального безладу, який поступово розгорається по всьому світі, Росія демонструє, що у них не можна буде виграти. Вони теж не переможуть. Але готові йти вперед та вбивати людей. Тому вони закликатимуть йти на перемир'я,

– зауважив Подоляк.

Також Росії необхідно продемонструвати хоча б якісь успіхи на фронті, щоб підняти моральний дух власного населення. Їм роками розповідали, що "Росія – найпотужніша у світі". Але вже минуло понад 600 днів повномасштабної війни, а вони так і досі не змогли вирішити свої стратегічні завдання.

Інша важлива складова – відволікти ресурси Збройних Сил України від пріоритетних напрямків. Загарбники намагаються створити ситуацію, за якої потрібно буде залучити резерви на Авдіївський, Куп'янський напрямки тощо.

Ситуація на фронті: коротко