Звернімо увагу на те, що від початку повномасштабного вторгнення на той світ відправили 294 700 російських загарбників. І ця цифра може бути значно більшою. Слід розуміти, що точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.
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Втрати ворога у техніці
Не менше вражає статистика втрат ворога у техніці. За понад півтора року повномасштабного вторгнення наші військові перетворили на брухт тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня, автомобілів і автоцистерн.
Російські загарбники не дорахуються кількох сотень літаків і гелікоптерів. У них стало менше РСЗВ та засобів ППО. Так звана "друга армія світу" має на 20 суден і один підводний човен менше. Нагадаймо, що крейсер "Москва" понад рік успішно лежить собі на дні Чорного моря.
- танків – 5 093;
- бойових броньованих машин – 9 653;
- артилерійських систем – 7 057;
- РСЗВ – 825;
- засобів ППО – 551;
- літаків – 320;
- гелікоптерів – 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 345;
- крилатих ракет – 1 536;
- кораблів і катерів – 20;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 419;
- спеціальної техніки – 998.
Актуальні втрати ворога станом на 23 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ