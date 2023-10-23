Звернімо увагу на те, що від початку повномасштабного вторгнення на той світ відправили 294 700 російських загарбників. І ця цифра може бути значно більшою. Слід розуміти, що точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Не менше вражає статистика втрат ворога у техніці. За понад півтора року повномасштабного вторгнення наші військові перетворили на брухт тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня, автомобілів і автоцистерн.

Російські загарбники не дорахуються кількох сотень літаків і гелікоптерів. У них стало менше РСЗВ та засобів ППО. Так звана "друга армія світу" має на 20 суден і один підводний човен менше. Нагадаймо, що крейсер "Москва" понад рік успішно лежить собі на дні Чорного моря.

танків – 5 093;

бойових броньованих машин – 9 653;

артилерійських систем – 7 057;

РСЗВ – 825;

засобів ППО – 551;

літаків – 320;

гелікоптерів – 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 345;

крилатих ракет – 1 536;

кораблів і катерів – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 419;

спеціальної техніки – 998.



Актуальні втрати ворога станом на 23 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ