Звернімо увагу на те, що від початку повномасштабного вторгнення на той світ відправили 294 700 російських загарбників. І ця цифра може бути значно більшою. Слід розуміти, що точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Не менше вражає статистика втрат ворога у техніці. За понад півтора року повномасштабного вторгнення наші військові перетворили на брухт тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня, автомобілів і автоцистерн.

Російські загарбники не дорахуються кількох сотень літаків і гелікоптерів. У них стало менше РСЗВ та засобів ППО. Так звана "друга армія світу" має на 20 суден і один підводний човен менше. Нагадаймо, що крейсер "Москва" понад рік успішно лежить собі на дні Чорного моря.

  • танків – 5 093;
  • бойових броньованих машин – 9 653;
  • артилерійських систем – 7 057;
  • РСЗВ – 825;
  • засобів ППО – 551;
  • літаків – 320;
  • гелікоптерів – 324;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 345;
  • крилатих ракет – 1 536;
  • кораблів і катерів – 20;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 419;
  • спеціальної техніки – 998.


Актуальні втрати ворога станом на 23 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ