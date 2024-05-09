Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Украина имеет политическую волю и желание принимать правильные решения. Государство демонстрирует это на протяжении всей полномасштабной войны.

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К сожалению, международные партнеры не всегда имеют такую политическую волю. Если бы они пошли на жесткие и правильные решения, то поражение России было бы значительно ближе.

Политической воли не хватает. Если бы было политически-волевое решение стран-партнеров, то мы с вами увидели бы другую математику войны. Не только учитывая количество, производство, но и учитывая скорость логистических решений. Это – единственный путь,

– подчеркнул Подоляк.

Россию уже давно нужно было наказать

Как отметил Подоляк, на Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии, Украина зафиксирует, что абсолютно не заинтересована в войне. Интерес нашего государства – правила и обязательные наказания за преступления. Если бы в свое время Россию наказывали за совершенные преступления, то полномасштабной войны не было бы.

Если ты не наказываешь за преступления, то они только масштабируются, а цена следующего значительно выше. Если бы Россию наказали за Грузию в 2008 году или за 2014 год, то сегодня мы не имели бы такой войны. Произошло наоборот. С Россией вырос товарооборот. Если сегодня Россию не накажут, то следующий этап войны наступит достаточно быстро. Он будет выше не только для Украины, но и для многих стран,

– подчеркнул Подоляк.

Удивительно, но некоторые продолжают применять инфантильную логику в этом вопросе. Наивно верить, что Россия способна "откатиться" до нормального состояния. Там продолжается постоянная мобилизация; идет агрессивная пропаганда, а экономика усиленно милитаризируется. Россияне не хотят идти на диалог и компромиссы.

Вот кто из взрослых людей в странах Европы убеждает в том, что инфантилизм – это правильная стратегия? Как это можно до сих пор не осознать? Остановить нацизм придется только силой. Как это было в 1940 годы, так же и сегодня. Это классика. Нацисты должны быть на скамье подсудимых, а не договариваться о правилах, которых все равно не будут придерживаться,

– подчеркнул Подоляк.

Саммит мира: кратко