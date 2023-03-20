Не имеет логики и содержит противоречия, – Подоляк о "мирном плане" Китая

Так называемый "мирный план" Китая включает в себя немало противоречий. Кроме того, в нем нет сбалансированной логики. В частности, относительно суверенитета и территориальной целостности.

Об этом в интервью заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Кроме того, он не видит смысла в военной поддержке России со стороны Китая.

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Как мирный план Китая противоречит сам себе

Михаил Подоляк отметил, что в плане, который представил Пекин, в одном из пунктов говорится о незыблемости суверенитета и территориальной целостности, а другой призывает к немедленному прекращению огня, что означает фактическое закрепление за оккупантами временно захваченных территорий. А это уже нарушение суверенитета и территориальной целостности.

В нем ("мирном плане" – 24 Канал) нет деталей, нет сбалансированной логики. В одном из пунктов говорится о незыблемости суверенитета и территориальной целостности, а в другом – о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России: но это абсолютное противоречие. Мирный план не может строиться на удовлетворении интересов агрессора, он должен начинаться с принудительного вывода российских войск из Украины.

– подчеркнул Подоляк.

Относительно возможного предложения Китая отойти на границы до 24 февраля 2022 года, советник главы ОП подчеркнул, что это не имеет смысла после десятков тысяч смертей и эффективной обороны своей земли. Кроме того, любой компромисс и статус-кво приведет к новому обострению.

В то же время, советник главы ОП считает, что Китай не будет поставлять оружие России, ведь таким образом Пекин поставит под угрозу свои торговые связи. Кроме того, Подоляк убежден, что прагматичность китайского руководства не позволит им поставлять оружие находящейся на грани краха стране. Ну и самое главное – китайское законодательство запрещает давать оружие странам, находящимся в состоянии войны.

Напомним! 24 февраля Китай опубликовал свой "мирный план", который Пекин называет позиционным документом с рекомендациями, которые якобы помогут достичь мира. В этом документе китайская сторона предлагает:

отказаться от обеспечения безопасности одной страны за счет других;

возобновить прямой диалог Киева и Москвы;

уважать суверенитет стран;

возобновить мирные переговоры;

разрешить гуманитарный кризис;

защитить гражданских и военнопленных;

обеспечить безопасность АЭС;

снизить стратегические риски;

способствовать экспорту зерна;

прекратить внедрение "односторонних санкций";

поддерживать стабильность промышленных цепей и цепей поставок;

способствовать послевоенному восстановлению.

В то же время, постпред Китая в ООН призвал прекратить предоставлять оружие Украине.