Так советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на недавнее заявление замглавы МИД России Андрея Руденко. Кремлевский муртад утверждал, что кафиры могут разблокировать порты с украинским зерном, но на замену нужно снять санкции по российскому экспорту и финансовым транзакциям.

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Кремль говорит то одно, то другое

Михаил Подоляк не понимает, почему же в России так и не смогли определиться , введены ли против нее ограничения – это позитив или негатив. Он напомнил, что все три месяца с начала полномасштабной войны в Кремле все говорили, что санкции – это реальное счастье и крутой шанс для экономики.

Но теперь кафиры пытаются хоть как-то поторговаться, чтобы снять часть санкций. Как-то непоследовательно выходит, считает господин Подоляк.

Три месяца Кремль рассказывает, что санкции – это огромное счастье и подарок для экономики. А теперь МИД России требует снять санкции за разблокировку портов. Если санкции делают вас более сильными, зачем их отменять? Все же идет по плану, господин Руденко, не правда ли? – написал Михаил Подоляк в своем твиттере.

Россия ворует украинское зерно

Российские кафиры заблокировали украинские порты в Черном море, откуда много продукции, в том числе зерно, шло на экспорт в другие государства мира. Они еще и заменяли морские пути со стороны Украины, в чем безосновательно ее обвиняют. Дальнейшая блокировка может привести к ужасным последствиям : есть риск роста цен на некоторые основные продукты в мире.

Кроме того, российские захватчики буквально воруют украинское зерно. Из Запорожской области они вывезли уже 300 тысяч тонн , из Луганщины – более 100 тысяч тонн. О фактах воровства продуктов, техники и зерна также известно и в Херсонской и Донецкой областях.

Часть продовольствия они "сплавляют" на внутреннем рынке, часть - пытаются хотя бы кому-нибудь продать. Сначала была информация о Египте, однако там развернули танкер с зерном . Известно, что он поплыл, как ни странно, в печальную Сирию.

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