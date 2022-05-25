Так радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на нещодавню заяву заступника глави МЗС Росії Андрія Руденка. Кремлівський посіпака стверджував, що окупанти можуть розблокувати порти з українським зерном, але на заміну потрібно зняти санкції з російського експорту та фінансових транзакцій.

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Кремль говорить то одне, то інше

Михайло Подоляк не розуміє, чому ж в Росії так і не змогли визначитися, чи введені проти неї обмеження – це позитив чи негатив. Він нагадав, що усі три місяці з початку повномасштабної війни в Кремлі все говорили, що санкції – це реально велике щастя та крутий шанс для економіки.

Але тепер окупанти намагаються хоча б якось поторгуватися, щоб зняти частину санкцій. Якось непослідовно виходить, вважає пан Подоляк.

Три місяці Кремль розповідає, що санкції – це велике щастя й подарунок для економіки. А тепер МЗС Росії вимагає зняти санкції за розблокування портів. Якщо санкції роблять вас сильнішими, навіщо їх скасовувати? Все ж іде за планом, пане Руденко, чи не так? – написав Михайло Подоляк у своєму твітері.

Росія краде українське зерно

Російські окупанти заблокували українські порти у Чорному морі, звідки багато продукції, зокрема зерно, йшло на експорт в інші держави світу. Вони ще й замінували морські шляхи з боку України, в чому безпідставно її звинувачують. Подальше блокування може спричинити жахливі наслідки: є ризик зростання цін на деякі основні продукти у світі.

Крім того, російські загарбники буквально крадуть українське зерно. Із Запорізької області вони вивезли вже 300 тисяч тонн, з Луганщини – понад 100 тисяч тонн. Про факти крадіжок продуктів, техніки та зерна також відомо і в Херсонській та Донецькій областях.

Частину продовольства вони "сплавляють" на внутрішньому ринку, частину – намагаються хоча б комусь продати. Спершу була інформація про Єгипет, однак там розвернули танкер із зерном. Відомо, що він поплив, як не дивно, до сумнозвісної Сирії.

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