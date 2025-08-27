Об этом заявил народный депутат VIII созыва Александр Черненко, информирует 24 Канал.

К теме Изъяв 8 млрд из бюджета Киева, ВР забрала деньги у ВСУ, – заместитель командира полка "Ахиллес"

Первые последствия изъятия властью у Киева 8 миллиардов – повышение цен на проезд в общественном транспорте. Этими средствами все это время, в частности, компенсировали проезд в транспорте. За счет этого в столице не повышали цены на проезд с 2020 года. Теперь эти деньги забрали,

– написал Александр Черненко.

"Цены на проезд вырастут. Потому что нечем компенсировать. Следующим после повышения проезда в Киеве изъятие из бюджета денег почувствуют ВСУ, которым Киев помогает больше всех городов. И это очень опасно", – добавил экс-нардеп.

Он отметил, что изъятые у Киева средства власти планируют направить на премии чиновникам.

"Две недели назад центральная власть забрала из бюджета Киева 8 миллиардов гривен, потому что, по ее мнению, киевляне едят много бюджета и могут поделиться деньгами с чиновниками, которым не хватает на премии. В итоге чиновники – с премиями, а бюджет Киева – без 8 миллиардов", – иронизирует экс-нардеп.

Чем больше давить в одном месте, тем больше вылезает проблем в другом, предупреждает Черненко.

"В середине 20 века власти Китая решили истребить всех воробьев, потому что они, по мнению властей, ели много урожая. В рамках кампании было уничтожено около 2 миллиардов воробьев. А через год саранча съела почти весь урожай, что привело к массовому голоду. Потому что не было воробьев, которые эту саранчу уничтожали", – отметил Черненко.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла изменения в госбюджет, изъяв, в частности, 8 миллиардов гривен из бюджета Киева. По информации мэра города Виталия Кличко, эти средства должны были пойти на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте, помощь военным, доплаты бюджетникам и тому подобное.