Про це заявив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, інформує 24 Канал.

До теми Вилучивши 8 млрд з бюджету Києва, ВР забрала гроші у ЗСУ, – заступник командира полку "Ахіллес"

Перші наслідки вилучення владою у Києва 8 мільярдів – підвищення цін на проїзд в громадському транспорті. Цими коштами весь цей час, зокрема, компенсували проїзд в транспорті. Внаслідок цього в столиці не підвищували ціни на проїзд з 2020 року. Тепер ці гроші забрали,

– написав Олександр Черненко.

"Ціни на проїзд зростуть. Бо немає чим компенсувати. Наступним після підвищення проїзду в Києві вилучення з бюджету грошей відчують ЗСУ, яким Київ допомагає найбільше з усіх міст. І це дуже небезпечно", – додав екснардеп.

Він зазначив, що вилучені у Києва кошти влада планує спрямувати на премії чиновникам.

"Два тижні тому центральна влада забрала з бюджету Києва 8 мільярдів гривень, бо, на її думку, кияни їдять багато бюджету і можуть поділитися грошима з чиновниками, яким не вистачає на премії. У підсумку чиновники – з преміями, а бюджет Києва – без 8 мільярдів", – іронізує екснардеп.

Чим більше тиснути в одному місці, тим більше вилазить проблем в іншому, попереджає Черненко.

"В середині 20 століття влада Китаю вирішила винищити всіх горобців, бо вони, на думку влади, їли багато врожаю. В рамках кампанії було знищено близько 2 мільярдів горобців. А через рік сарана з'їла майже весь врожай, що призвело до масового голоду. Бо не було горобців, які цю сарану нищили", – зазначив Черненко.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету, вилучивши, зокрема, 8 мільярдів гривень з бюджету Києва. За інформацією мера міста Віталія Кличка, ці кошти мали піти на компенсацію вартості проїзду в громадському транспорті, допомогу військовим, доплати бюджетникам тощо.