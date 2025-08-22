Про це написав у себе в фейсбуці Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", інформує 24 Канал.

"Столиця з перших днів війни надавала потужну підтримку нам на передовій, взявши за правило – максимум грошей на ЗСУ. І Київ сьогодні допомагає армії більше, ніж усі інші обласні центри разом узяті. Допомога від киян завжди відчутна. Але її обрізали, ухваливши в Верховній Раді закон 13439-3. Забрали 8 мільярдів з бюджету столиці. Це рішення б'є не лише по Києву і можливостям міста фінансувати потреби киян. Воно б'є по нашій обороні, воно б'є по підрозділах сил оборони, які щодня звертаються до столиці за допомогою і гарантовано її отримують", – написав Олесь Маляревич.

Він зазначив, що завдяки тому, що Київ постійно знаходить кошти, військові швидко отримують додаткові дрони, автівки та інші засоби для боротьби.

Це відбувається прямим перерахуванням коштів безпосередньо військовим частинам. Тобто вже самі військові вирішують, що купити, в який кількості й без втрати дорогоцінного часу. 8 мільярдів для когось можуть здатися абстрактною цифрою, але якщо виміряти у дронах, то це близько 500 тисяч FPV! Це врятовані життя тисяч українських солдатів і смерть для сотень тисяч ворогів. Це сотні нових вантажівок та пікапів, які забезпечать надійну військову логістику,

– наголосив заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес".

Як раніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, тільки за минулий рік з бюджету столиці виділено понад 10 мільярдів гривень на потреби Збройних Сил України. У 2025-му планувалося направити військовим не меншу суму.