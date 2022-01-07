Подорвут единство: Госдеп США выступил против новых санкций к "Северному потоку-2"

Администрация Джо Байдена озвучила четкую позицию по поводу новых санкций к российскому газопроводу "Северный поток-2". Там говорят, что у них не будет нужных последствий.

Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс на брифинге 2 января объяснил, почему именно Белый дом так считает. Мол, новые санкции "подорвут единство" Европы.

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Госдеп США против новых санкций к "Северному потоку-2"

Спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что:

США и Европа должны выступать единым фронтом против российской угрозы Украине.

А вот меры давления (в том числе новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2"), мол, этот единый фронт ставят под угрозу.

Почему в Белом доме именно сейчас озвучили отношение к санкциям от США к "Северному потоку-2"?

Дело в том, что в Сенате буквально на неделе запланировано голосование по поправке республиканца Теда Круза к бюджету, предусматривающей именно такие санкции.

Круз при этом может заручиться поддержкой части демократов (в настоящее время их с республиканцами в Сенате 50 на 50) в обмен на разблокировку посольских назначений.

Наша обеспокоенность в том, что в случае принятия этой поправки она лишь подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент. Момент, когда нам нужно выступить единым фронтом в ответ на российскую угрозу Украине,

– так объяснил Нед Прайс позицию Белого дома.

Вместе с тем он подчеркнул, что Штаты продолжают считать "Северный поток-2" "вредным российским проектом" и "плохим для Европы соглашением". Но санкции к нему "не являются настоящей попыткой противостоять дальнейшей агрессии России или защитить Украину".

пока еще неизвестно, когда заработает и заработает ли "Северный поток-2". Сейчас идет процесс сертификации в Германии, и раньше лета результат не будет озвучен.

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