Заключил контракт вне закона: подозрение экс-директору одного из предприятий Укрборонпрома

В СБУ выяснили, что госпредприятие, которое находится в Харькове, заключило Внешнеэкономическое соглашение. Согласно договору, осуществляли техническое обслуживание военно-транспортного самолета минобороны одной из иностранных стран.

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Контракт приняли без разрешения Госслужбы экспортного контроля

Однако контракт заключили вопреки требованиям украинского законодательства. Решение экс-гендиректор принял единолично, без разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Бывшему руководителю сообщили о подозрении за нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

СБУ заблокировала контрабанду авиационного оборудования

Отметим, что ранее сотрудники Службы безопасности заблокировали незаконный вывоз за границу оборудования для военно-грузовых самолетов. Операцию провели на Николаевщине. Контрабандные поставки планировали в страны, которые попали под санкции Совбеза ООН.

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