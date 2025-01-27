Подозрение мэру Ирпеня незаконно и должно быть отменено, – адвокаты

В юридической компании "Миллер" Маси Найема заявили, что подозрение мэру Ирпеня Александру Маркушину по делу о якобы незаконном пересечении государственной границы в 2022 году было вручено незаконно.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УНИАН. Адвокаты, которые взялись за защиту Маркушина, объясняют, что подозрение городскому голове имеет право подписывать исключительно Генеральный прокурор, его заместитель или руководитель областной прокуратуры, но в этом случае ее подписала и.о. прокурора Киева, что является нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"На признаки политического преследования указывает тот факт, что подозрение Александру Маркушину подписал не прокурор Киевской области Максим Крым, а исполняющая обязанности Киевской городской прокуратуры Мария Вдовиченко. По закону о прокуратуре Киевская городская прокуратура приравнена к областной, однако уголовный процессуальный закон не дает права госпоже Вдовиченко подписывать подозрение главе Ирпеня. Пункт 1 части 1 статьи 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины четко и недвусмысленно указывает, что руководитель областной прокуратуры сообщает о подозрении мэру "в пределах своих полномочий". Киевская городская прокуратура и ее руководительница не имеют никаких полномочий к мэру Ирпеня – это зона ответственности Киевской областной прокуратуры. Поэтому по факту Александр Маркушин не имеет сейчас статуса подозреваемого", – заявили в юридической компании "Миллер".

Адвокаты также отметили, что, по словам Маркушина, дело против него является "заказным" и таким образом известный застройщик и бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк пытается отстранить нынешнего мэра от должности накануне критически важной сессии, на которой депутаты должны рассмотреть вопрос отмены аренды земли под незаконным строительством жилого комплекса River Port и предоставления регистрации незаконному рынку на пойме, к которым имеет отношение господин Карплюк.

По интересному стечению обстоятельств, ГБР и прокуратура указывают, что Владимир Карплюк является свидетелем по этому делу, который предоставил доказательства "преступления" Александра Маркушина,

– сообщили юристы.

Напомним, что следственная судья Печерского районного суда Киева Светлана Гречаная отправила Маркушина в СИЗО с залогом в 30 миллионов гривен. До этого Маркушин публично заявил, что дело против него является политическим заказом в интересах бизнесмена и политического оппонента Владимира Карплюка.