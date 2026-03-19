Вывел полмиллиарда гривен: экс-нардеп, бенефициар банка "Финансы и Кредит" получил подозрение

В четверг, 19 марта, в Париже экс-нардепу и бенефициару банка "Финансы и Кредит" вручили подозрение по делу о выводе более 500 миллионов гривен. Фигуранта подозревают в создании преступной организации, растрате средств и их легализации.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Государственное бюро расследований. Что известно о разоблачении нардепа? Сейчас, в Париже с участием украинских прокуроров и следователей ГБР французские правоохранители вручили подозрение бывшему народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит", который сейчас находится в процессе ликвидации.