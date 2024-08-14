Незаконное обогащение: какое развитие может иметь дело главы АМКУ

Главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко обвиняют в незаконном обогащении. Он приобрел 21 объект недвижимости и люксовое авто, однако все это имущество зарегистрировано на родственников жены чиновника.

Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань рассказала 24 Каналу, что дел о незаконном обогащении не очень много. Она отметила, что это необычный для нашей системы виды преступлений, который появился недавно.

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Суть преступления

Елена Щербань объяснила, если чиновник, который находится на высокой должности увеличивает активы или осуществляет дорогие покупки и не может объяснить законное происхождение своих средств, то государство автоматически фиксирует, что они были получены коррупционным путем.

Чиновника сложно ловить при получении взяток, однако гораздо легче отслеживать, когда он начинает их тратить, то есть покупать люксовые авто и недвижимость,

– отметила она.

Что ожидает Кириленко

По словам юриста, правоохранительные органы будут рассматривать вопрос меры пресечения в отношении действий Павла Кириленко. Прокуратура будет объяснять детали и предоставлять всю информацию, которая известна.

Это стандартная схема, когда активы оформляют на ближайших родственников, а не на самого чиновника. Похоже, что подозрения журналистов нашли свои подтверждения в правоохранительном порядке. Это означает, что будет мера пресечения и через несколько месяцев это дело может быть направлено в суд,

– сказала Елена Щербань.