Юристка Центру протидії корупції Олена Щербан розповіла 24 Каналу, що справ про незаконне збагачення не дуже багато. Вона зазначила, що це незвичний для нашої системи види злочинів, який з'явився недавно.

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Суть злочину

Олена Щербан пояснила, якщо чиновник, який перебуває на високій посаді збільшує активи або здійснює дорогі покупки та не може пояснити законне походження своїх коштів, то держава автоматично фіксує, що їх було отримано корупційним шляхом.

Чиновника складно ловити при отриманні хабарів, однак набагато легше відстежувати, коли він починає їх витрачати, тобто купувати люксові авто та нерухомість,

– зазначила вона.

Що очікує на Кириленка

За словами юристки, правоохоронні органи будуть розглядати питання запобіжного заходу щодо дій Павла Кириленка. Прокуратура пояснюватиме деталі та надаватиме всю інформацію, яка відома.

Це стандартна схема, коли активи оформляють на найближчих родичів, а не на самого чиновника. Схоже, що підозри журналістів знайшли свої підтвердження в правоохоронному порядку. Це означає, що буде запобіжний захід і за кілька місяців ця справа може бути скерована до суду,

– сказала Олена Щербан.