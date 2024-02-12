НАБУ и САП разоблачили организацию, которая продавала конфискованные нефтепродукты: убытки достигают миллиарда

Правоохранители разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой в 2014 – 2018 годах Украина получила убытки на почти миллиард гривен. В частности, в ней участвовал топ-чиновник администрации президента тех времен.

Отмечается, что 12 февраля работники СБУ и НАБУ пришли с обысками к Сергею Пашинскому. Именно о нем идет речь – экс-нардепу объявили подозрение.

Смотрите также Дом в Испании: депутат после расследования задекларировал имущество, которое скрывал годами

Подозрение злоумышленникам

В 2014 году суд наложил арест на 97 тысяч тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства. Именно ими решил завладеть один из предпринимателей, который в то время был чиновником Администрации президента. Отмечается, что СБУ и НАБУ завершили расследование дела – 12 февраля подозрение объявили подозрения нескольким лицам:

бывшему топ-чиновнику Администрации президента Украины, соорганизатору;

предпринимателю, соорганизатору преступной организации;

4 членам организации.

Сообщается, что злоумышленники передали конфискованные нефтепродукты для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет. Однако руководители последнего были подконтрольны бизнес-партнеру экс-депутата – оно продало сырье по заниженным ценам организатору.

При этом средства, которые эта компания оплатила лишь частично, вывели на счета других контролируемых субъектов хозяйствования, а государственный бюджет не получил ни одной гривны,

– отметили в НАБУ.

Общая сумма убытков из-за деятельности преступной организации составляет 967 миллионов гривен.

НАБУ и САП разоблачили схему, нанесшую ущерб на миллиард гривен / САП

О ком речь

Впоследствии стало известно, что речь идет об экс-нардепе Сергее Пашинском. С 5 марта по 10 июня 2014 года он был временно исполняющим обязанности главы Администрации президента Украины.Утром 12 февраля к нему домой с обысками наведались СБУ и НАБУ. Подозрение было объявлено по статьям 191 и 255 Уголовного кодекса Украины.

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

Обман покупателей и заказчиков.

Следствие убеждено, что Пашинский обеспечивал политическое прикрытие этих сделок используя свое влияние и админресурс в отношении государственных предприятий, судебных и правоохранительных органов, которые были причастны к конфискации этих нефтепродуктов.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.