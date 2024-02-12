НАБУ и САП разоблачили организацию, которая продавала конфискованные нефтепродукты: убытки достигают миллиарда
Правоохранители разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой в 2014 – 2018 годах Украина получила убытки на почти миллиард гривен. В частности, в ней участвовал топ-чиновник администрации президента тех времен.
Отмечается, что 12 февраля работники СБУ и НАБУ пришли с обысками к Сергею Пашинскому. Именно о нем идет речь – экс-нардепу объявили подозрение.
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Подозрение злоумышленникам
В 2014 году суд наложил арест на 97 тысяч тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства. Именно ими решил завладеть один из предпринимателей, который в то время был чиновником Администрации президента. Отмечается, что СБУ и НАБУ завершили расследование дела – 12 февраля подозрение объявили подозрения нескольким лицам:
- бывшему топ-чиновнику Администрации президента Украины, соорганизатору;
- предпринимателю, соорганизатору преступной организации;
- 4 членам организации.
Сообщается, что злоумышленники передали конфискованные нефтепродукты для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет. Однако руководители последнего были подконтрольны бизнес-партнеру экс-депутата – оно продало сырье по заниженным ценам организатору.
При этом средства, которые эта компания оплатила лишь частично, вывели на счета других контролируемых субъектов хозяйствования, а государственный бюджет не получил ни одной гривны,
– отметили в НАБУ.
Общая сумма убытков из-за деятельности преступной организации составляет 967 миллионов гривен.
НАБУ и САП разоблачили схему, нанесшую ущерб на миллиард гривен / САП
О ком речь
Впоследствии стало известно, что речь идет об экс-нардепе Сергее Пашинском. С 5 марта по 10 июня 2014 года он был временно исполняющим обязанности главы Администрации президента Украины.Утром 12 февраля к нему домой с обысками наведались СБУ и НАБУ. Подозрение было объявлено по статьям 191 и 255 Уголовного кодекса Украины.
- Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
- Обман покупателей и заказчиков.
Следствие убеждено, что Пашинский обеспечивал политическое прикрытие этих сделок используя свое влияние и админресурс в отношении государственных предприятий, судебных и правоохранительных органов, которые были причастны к конфискации этих нефтепродуктов.
Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.