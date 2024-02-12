Зазначається, що 12 лютого працівники СБУ та НАБУ прийшли з обшуками до Сергія Пашинського. Саме про нього йде мова – екснардепу оголосили підозру.
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Підозра зловмисникам
У 2014 році суд наклав арешт на 97 тисяч тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Саме ними вирішив заволодіти один з підприємців, який на той час був посадовцем Адміністрації президента. Зазначається, що СБУ та НАБУ завершили розслідування справи – 12 лютого підозру оголосили підозри декільком особам:
- колишньому топпосадовцю Адміністрації президента України, співорганізатору;
- підприємцю, співорганізатору злочинної організації;
- 4 членам організації.
Повідомляється, що зловмисники передали конфісковані нафтопродукти для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. Однак керівники останнього були підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата – воно продало сировину за заниженими цінами організатору.
При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні,
– зазначили у НАБУ.
Загальна сума збитків через діяльність злочинної організації становить 967 мільйонів гривень.
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Про кого мова
Згодом стало відомо, що мова йде про екснардепа Сергія Пашинського. З 5 березня по 10 червня 2014 року він був тимчасово виконуючим обов'язки голови Адміністрації президента України. Зранку 12 лютого до екснардепа додому з обшуками навідалися СБУ та НАБУ. Підозра була оголошена за статтями 191 та 255 Кримінального кодексу України:
- Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- Обман покупців та замовників.
Слідство переконане, що Пашинський забезпечував політичне прикриття цих оборудок використовуючи свій вплив та адмінресурс щодо державних підприємств, судових і правоохоронних органів, які були дотичними до конфіскації цих нафтопродуктів.
Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.