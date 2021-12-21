По словам Давида Арахамии, спецназовцы сейчас дают показания против Петра Порошенко. Об этом руководитель фракции "слуга народа" рассказал во время брифинга.

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Арахамия хочет запретить Порошенко заходить в Верховную Раду

Давид Арахамия заявил, что вероятно деньги из украинских банков спецназовцам "Альфы" выдавали наличными. Те, в свою очередь, перевозили их боевикам.

Российские наемники были оформлены как работники шахт на Донбассе. Сейчас об этом свидетельствуют спецназовцы, которые и перевозили деньги на оккупированные территории.

Много бойцов спецподразделения "Альфа", которые занимались перевозкой денег, дают показания и рассказывают, кто давал им команды, а затем руководители подразделения "Альфа" дают показания, кто им давал команды,

– заявил Арахамия.

После этого Давид Арахамия добавил, что если эту информацию подтвердят, то Петру Порошенко, который сейчас является народным депутатом, стоит запретить вход в Верховную Раду.

Объявление подозрения Порошенко: главное

20 декабря пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Однако ее не подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а якобы ее заместитель.

Коллеги Порошенко называют обвинения сфабрикованными.

Следствие подозревает Петра Порошенко в том, что он использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Далее по требованию России он подписал контракт на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса. ГБР также рассматривает версию о сговоре Порошенко с высшим российским руководством.

Петр Порошенко вылетел заграницу. По его словам, он сейчас в Варшаве, у него несколько запланированных встреч. В своем видеообращении политик заявил, что не будет ходить на допросы.

Больше о заявлении Порошенко касательно допросов в сюжете "На эту минуту": смотрите видео