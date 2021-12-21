За словами Давида Арахамії, спецпризначенці зараз дають свідчення проти Петра Порошенка. Про це керівник фракції "слуга народу" розповів під час брифінгу.

Зверніть увагу Не вплине на ситуацію всередині країни, – Зеленський про підозру Порошенку

Арахамія хоче заборонити Порошенку заходити до Верховної Ради

Давид Арахамія заявив, що ймовірно гроші з українських банків спецпризначенцям "альфи" видавали готівкою. Ті, своєю чергою, перевозили їх бойовикам.

Російські найманці були оформлені як працівники шахт на Донбасі. Зараз про це свідчать спецпризначенці, які й перевозили гроші на окуповані території.

Багато бійців спецпідрозділу "Альфа", які займалися перевезенням грошей, дають свідчення та розповідають, хто їм давав команди, а потім керівники підрозділу "Альфа" надають свідчення, хто їм давав команди,

– заявив Арахамія.

Після цього Давид Арахамія додав, що якщо цю інформацію підтвердять, то Петру Порошенку, який зараз є народним депутатом, варто заборонити вхід до Верховної Ради.

Оголошення підозри Порошенку: головне

20 грудня п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Однак її підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а нібито її заступник.

Колеги Порошенка називають звинувачення сфабрикованими.

Слідство підозрює Петра Порошенка у тому, що він використав свої повноваження президента, аби незаконно припинити постачання вугілля з ПАР. Далі на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу. ДБР також розглядає версію про змову Порошенка з вищим російським керівництвом.

Петро Порошенко вилетів закордон. За його словами, він зараз у Варшаві, де має кілька запланованих зустрічей. У своєму відеозвернення політик заявив, що не ходитиме на допити.

Більше про заяву Порошенка щодо допитів у сюжеті "На цю хвилину": дивіться відео