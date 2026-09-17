Почти 1000 заключений об отсрочке: в Тернопольской области подозрения высказаны в адрес всего состава ВКК

В Тернопольской области правоохранители разоблачили председателя и троих членов врачебно-консультативной комиссии районной больницы вместе с двумя посредниками. В течение трех лет злоумышленники массово оформляли ложные медицинские заключения для получения отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что удалось установить правоохранителям?

В схему были вовлечены председатель комиссии, трое врачей и двое гражданских сообщников. Посредники подбирали клиентов среди своих знакомых, а медики вносили фальшивые данные в официальные документы.

В течение 2024–2026 годов злоумышленники фальсифицировали медицинские сведения о состоянии здоровья родственников военнообязанных. В справках указывалась якобы необходимость в постоянном постороннем уходе, что становилось основанием для отсрочки.

Стоимость пакета документов для одного клиента колебалась от 6 до 12 тысяч долларов США. За три года деятельности группировка успела выдать около тысячи таких заключений.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов были изъяты медицинская документация, мобильные телефоны и другие доказательства. В настоящее время все изъятые материалы изучаются в рамках уголовного производства.

Прокуроры сообщили четырем медикам о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и служебном подлоге. Главе комиссии дополнительно инкриминируют содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Одному из посредников также вручили уведомление о подозрении в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины. Другому сообщнику о подозрении в злоупотреблении влиянием сообщили заочно.

Суд уже избрал меры пресечения в отношении четырех медиков и одного из посредников. В настоящее время следователи проверяют причастность других работников больницы и служащих государственных учреждений к указанной схеме.

Правоохранители установили всех участников схемы уклонения от мобилизации / ОГП

Напомним, СБУ и Национальная полиция раскрыли семь схем уклонения от мобилизации в Житомирской, Одесской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях. Всего задержали 18 человек, которые за деньги помогали военнообязанным уклоняться от призыва, получать фиктивные медицинские документы, бронирование или незаконно выезжать за границу.

Среди раскрытых схем – подделка онкологических диагнозов и фиктивное лечение, оформление инвалидности и опекунства, незаконное бронирование через трудоустройство на предприятиях критической инфраструктуры, а также организация побега мобилизованных из воинских частей.