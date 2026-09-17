Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що вдалося встановити правоохоронцям?

До схеми були залучені голова комісії, троє лікарів та двоє цивільних спільників. Посередники підшуковували клієнтів серед своїх знайомих, а медики вносили фальшиві дані до офіційних документів.

Упродовж 2024 – 2026 років зловмисники фальсифікували медичні відомості про стан здоров'я родичів військовозобов'язаних. У довідках зазначали про нібито потребу в постійному сторонньому догляді, що ставало підставою для відстрочки.

Вартість пакета документів для одного клієнта коливалася від 6 до 12 тисяч доларів США. За три роки діяльності угруповання встигло видати близько тисячі таких висновків.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучили медичну документацію, мобільні телефони та інші докази. Наразі всі вилучені матеріали досліджують у межах кримінального провадження.

Прокурори повідомили чотирьом медикам про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та службовому підробленні. Голові комісії додатково інкримінують сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Одному з посередників також вручили підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України. Іншому спільнику про підозру у зловживанні впливом повідомили заочно.

Суд уже обрав запобіжні заходи чотирьом медикам та одному з посередників. Наразі слідчі перевіряють причетність інших працівників лікарні та службовців державних установ до вказаної схеми.

Правоохоронці встановили всіх учасників схеми від мобілізації / ОГП

Нагадаємо, СБУ та Національна поліція викрили сім схем ухилення від мобілізації у Житомирській, Одеській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Загалом затримали 18 людей, які за гроші допомагали військовозобов'язаним уникати призову, отримувати фіктивні медичні документи, бронювання або незаконно виїжджати за кордон.

Серед викритих схем – підроблення онкологічних діагнозів і фіктивне лікування, оформлення інвалідності та опікунства, незаконне бронювання через працевлаштування на підприємства критичної інфраструктури, а також організація втечі мобілізованих із військових частин.