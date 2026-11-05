Приказали бить по "Охматдету": СБУ объявила подозрения российским командирам

5 ноября СБУ и Офис генерального прокурора объявили о предъявлении новых подозрений трем российским командирам в связи с ударом по "Охматдету". Следователи установили личности офицеров, которые спланировали атаку и отдали приказ нанести удар по больнице.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и СБУ. Следователи установили, что военные участвовали в планировании удара и доводили боевой приказ до подчиненных. Им заочно предъявили подозрение 3 ноября.

Что произошло 8 июля 2024 года?

Около 10:45 российская ракета Х-101 попала в лечебный корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве. По данным СБУ, это был корпус токсикологии. На тот момент в больнице находились более 600 пациентов.

В ходе атаки погибли двое гражданских: молодая врач и дедушка маленькой пациентки. По меньшей мере 34 человека получили ранения, среди них девять детей. Помещения больницы были разрушены, а медицинское оборудование уничтожено.

Кто именно отдавал приказ атаковать больницу

По данным следствия, злоумышленники приказали подчиненным осуществить атаку на "Охматдет" крылатой ракетой, запущенной с российского бомбардировщика Ту-95МС. Правоохранители собрали веские доказательства против руководящего состава авиационных соединений дальней авиации России. Заочные подозрения получили трое офицеров:

командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка полковник Олег Скитский;

заместитель командира и начальник штаба 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии полковник Илья Корякин;

заместитель командира и начальник штаба 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка подполковник Александр Сенченко.

Всем троим было предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Расследование ведут следователи СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ранее подозрения в совершении этого военного преступления получили еще трое высокопоставленных должностных лиц российской дальней авиации, среди которых были ее бывшее и нынешнее руководство. В частности, по материалам СБУ, заочно о подозрении было сообщено российским генералам Сергею Кобылашу, Сергею Кувалдину и Николаю Варпаховичу.

Теперь по делу об ударе по "Охматдету" подозрения предъявлены шестерым представителям военного командования России: от руководства дальней авиации до командования авиационного полка.