Наказали бити по "Охматдиту": СБУ оголосила підозри російським командирам

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та СБУ. Слідчі встановили, що військові брали участь у плануванні удару й доводили бойовий наказ до підлеглих. Підозру їм заочно повідомили 3 листопада.

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Що сталося 8 липня 2024 року?

Близько 10:45 російська ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. За даними СБУ, це був корпус токсикології. На той момент у лікарні перебували понад 600 пацієнтів.

Під час атаки загинули двоє цивільних: молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини дістали поранення, серед них дев'ятеро дітей. Приміщення лікарні було зруйновано, а медичне обладнання знищено.

Хто саме віддавав наказ атакувати лікарню

За даними слідства, зловмисники наказали підлеглим здійснити атаку по Охматдиту крилатою ракетою, яку випустили з російського бомбардувальника Ту-95МС. Правоохоронці зібрали ґрунтовні докази проти керівного складу авіаційних з'єднань дальньої авіації Росії. Заочні підозри отримали троє офіцерів:

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командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку полковник Олег Скітський;

заступник командира та начальник штабу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії полковник Ілля Корякін;

заступник командира й начальник штабу 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку підполковник Олександр Сенченко.

Усім трьом повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Розслідування проводять слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше підозри за цей воєнний злочин отримали ще троє високопосадовців російської дальньої авіації, серед яких були її колишнє й чинне керівництво. Зокрема, за матеріалами СБУ, заочно підозру повідомили російським генералам Сергію Кобилашу, Сергію Кувалдіну й Миколі Варпаховичу.

Тепер у справі про удар по "Охматдиту" підозри мають шестеро представників військового командування Росії: від керівництва дальньої авіації до командування авіаційного полку.