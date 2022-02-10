Взятка "слуги" Трубицына: в НАБУ рассказали, кого еще из чиновников подозревают
По делу о взяточничестве относительно депутата Киевсовета 6 человек проходят подозреваемыми. Как сообщил глава НАБУ Артем Сытник, 5 из них уже задержаны, а 4 вручили подозрение.
Речь идет о деле депутата от "Слуг народа" в Киевсовете Владиславе Трубицыне. Об этом Сытник рассказал на совместном брифинге САП и НАБУ, сообщает 24 канал.
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Задержанным инкриминируют получение неправомерной выгоды
Всем фигурантам, которые, по нашему мнению, причастны к коррупционной схеме, подозрения согласованы,
– добавил Сытник.
Всем задержанным инкриминируется получение неправомерной выгоды. Уже после вручения подозрения и их изучения перейдут к избранию меры пресечения. Сытник подчеркнул, что дальше – дело за прокурорами.
Кто именно участвовал в коррупционной схеме:
- депутат Киевсовета, глава комиссии по вопросам благоустройства;
- руководители коммунальных предприятий.
То, что установлено детективами, показывает, что это не какая-то эпизодическая взятка, которая произошла в результате внезапной договоренности. Это – длительная схема,
– отметил Сытник.
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Сумма неправомерной выгоды, отметили в НАБУ, – 1 миллион 400 тысяч гривен. В САП сообщили, что не могут разглашать всю информацию о следствии.
Трубицин находится в СИЗО
Действующий депутат был задержан вчера около 17:00. В настоящее время он находится в изоляторе. Вскоре относительно него будут совершены процессуальные действия – вручение уведомления о подозрении,
– рассказал исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук.
МАФы, о которых шла речь в договоренности, расположены на территории Киева. После избрания меры пресечения, обещают в САП, обнародуют больше деталей.
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