В результате взрыва, произошедшего дома под Киевом, 6 ноября и погиб 39-летний военный Геннадий Частяков, который являлся помощником Главнокомандующего Валерия Залужного. Тогда же получил ранения его 13-летний сын.
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Что известно о мере пресечения по делу о гибели заместителя Залужного
Прессслужба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона подтвердила журналистам, что суд 4 декабря 2023 года избрал меру пресечения фигуранту дела.
Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря. По результатам рассмотрения фигуранту избрана мера пресечения в виде личного обязательства,
– заявили в пресс-службе.
Перед этим 9 ноября года Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения Олегу Тимченко. Тогда СМИ писали, что судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте. Тогда же прокуратура решила оспаривать определение суда.
Суспильне писало, что подозреваемый Тимченко не комментировал вопрос о том, откуда у него гранаты. В свою очередь его адвокат сказал, что офицер ничего не будет комментировать, пока идет следствие. Также судебное заседание запретили снимать журналистам.
Кратко о деле гибели заместителя Залужного
- После гибели Геннадия Частякова 9 ноября 2023 года Государственное бюро расследований сообщило подозрение по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами офицеру из аппарата Главнокомандующего ВСУ, который и подарил гранаты.
- Речь идет о шести ручных универсальных наступательно-оборонительных гранатах DM 51A2, которые погибшему вместе с алкоголем подарил Олег Тимченко.
- Глава МВД Игорь Клименко рассказывал, что погибший достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца: "Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция нашла еще пять таких неразорванных гранат".
- Представитель МВД Марьяна Рева говорила в эфире "Радио Свобода", что Тимченко предупредил, что гранаты боевые. По ее словам, возможно, Частяков не поверил в эту информацию.