Внаслідок вибуху, який трапився вдома під Києвом, 6 листопада й загинув 39-річний військовий Геннадій Частяков, який був помічником Головнокомандувача Валерія Залужного. Тоді ж зазнав поранень його 13-річний син.

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Що відомо про запобіжний захід у справі про загибель заступника Залужного

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону підтвердила журналістам, що суд 4 грудня 2023 року таки обрав запобіжний захід фігуранту справи.

Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання,

– заявили у пресслужбі.

Перед цим 9 листопада року Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід Олегу Тімченку. Тоді ЗМІ писали, що суддя не задовольнив клопотання прокуратури про домашній арешт. Тоді ж прокуратура вирішила оскаржувати ухвалу суду.

Суспільне писало, що підозрюваний Тімченко не коментував питання про те, звідки у нього гранати. Своєю чергою його адвокат сказав, що офіцер нічого не коментуватиме, доки триває слідство. Також судове засідання заборонили знімати журналістам.

Коротко про справу щодо загибелі заступника Залужного