В МВД ответили, когда изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион
25 июля 2024, 16:29Читати новину українською
Подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, которого сегодня задержали правоохранительные органы, уже вскоре изберут меру пресечения.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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"Сегодня-завтра мера пресечения подозреваемому будет избрана", – отметил Клименко.
Подозреваемый может быть только исполнителем
Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион –18-летний житель Днепра. Готовясь к преступлению он арендовал во Львове по меньшей мере три квартиры.
Сейчас задержанный в руках полиции. При этом в МВД склоняются к мнению, что стрелок – только исполнитель.Справочно. 19 июля вечером во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.