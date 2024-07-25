В МВД ответили, когда изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

Подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, которого сегодня задержали правоохранительные органы, уже вскоре изберут меру пресечения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Сегодня-завтра мера пресечения подозреваемому будет избрана", – отметил Клименко.

Подозреваемый может быть только исполнителем

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион –18-летний житель Днепра. Готовясь к преступлению он арендовал во Львове по меньшей мере три квартиры.

Сейчас задержанный в руках полиции. При этом в МВД склоняются к мнению, что стрелок – только исполнитель.

. 19 июля вечером во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.