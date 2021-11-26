Подозреваемый в пытках в Изоляции Бражников выехал из Украины
Источник:твиттер "Ґрати"
Подозреваемый по делу о пытках в донецкой "Изоляции" Евгений Бражников покинул территорию Украины и уехал во Францию. Там он попросил о политическом убежище.
Евгения Бражникова подозревают в том, что во время заключения в донецкой пыточной он сотрудничал с боевиками и участвовал в пытках украинских военных. На судебное заседание 26 ноября не явились ни подозреваемый, ни его адвокат.
Интересно Палач из "Изоляции" Куликовский мог сотрудничать с СБУ, – Асеев
Прокуратуре неизвестно место пребывания Бражникова
Сторона обвинения заявила, что ей неизвестно место пребывания Евгения Бражникова. В то же время адвокат подозреваемого выступил в суде по видеосвязи. Однако суд удовлетворил ходатайство потерпевших – 9 пострадавших в донецкой пыточной, о смене защитника.
Один из потерпевших – журналист Станислав Асеев заявил, что дело Бражникова является резонансным, поэтому он призвал не задерживать его рассмотрение.
Я бы хотел обратить ваше внимание, если возможно, чтобы мы не затягивали это дело процессуально, и если возможно, поменяли адвоката Бражникова, потому что если этот человек действительно болеет коронавирусом, то это могут быть месяцы. Мы не можем себе позволить, чтобы подготовительное заседание длилось несколько месяцев и мы не смогли перейти к рассмотрению дела по существу,
– заявил Асеев.
Задержание руководителя Изоляции: главное
- 9 ноября СБУ поймала руководителя донецкой пыточной Изоляция Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч".
- Для задержания боевика правоохранители готовились более 1,5 года – искали доказательства его преступлений.
- Суд избрал Куликовскому меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.
- Во время судебного заседания боевик признал свою вину.
Текст публикации "Ґрати"
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции. Об этом сообщил адвокат Виталий Гончаров в письменном ходатайстве в суд об участии своего подзащитного по видео. Самого адвоката на заседании не было из-за болезни.