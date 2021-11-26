Подозреваемый в пытках в Изоляции Бражников выехал из Украины

Подозреваемый по делу о пытках в донецкой "Изоляции" Евгений Бражников покинул территорию Украины и уехал во Францию. Там он попросил о политическом убежище.

Евгения Бражникова подозревают в том, что во время заключения в донецкой пыточной он сотрудничал с боевиками и участвовал в пытках украинских военных. На судебное заседание 26 ноября не явились ни подозреваемый, ни его адвокат.

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Прокуратуре неизвестно место пребывания Бражникова

Сторона обвинения заявила, что ей неизвестно место пребывания Евгения Бражникова. В то же время адвокат подозреваемого выступил в суде по видеосвязи. Однако суд удовлетворил ходатайство потерпевших – 9 пострадавших в донецкой пыточной, о смене защитника.

Один из потерпевших – журналист Станислав Асеев заявил, что дело Бражникова является резонансным, поэтому он призвал не задерживать его рассмотрение.

Я бы хотел обратить ваше внимание, если возможно, чтобы мы не затягивали это дело процессуально, и если возможно, поменяли адвоката Бражникова, потому что если этот человек действительно болеет коронавирусом, то это могут быть месяцы. Мы не можем себе позволить, чтобы подготовительное заседание длилось несколько месяцев и мы не смогли перейти к рассмотрению дела по существу,

– заявил Асеев.

Задержание руководителя Изоляции: главное

9 ноября СБУ поймала руководителя донецкой пыточной Изоляция Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч".

Для задержания боевика правоохранители готовились более 1,5 года – искали доказательства его преступлений.

Суд избрал Куликовскому меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.

Во время судебного заседания боевик признал свою вину.

Текст публикации "Ґрати"

Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции. Об этом сообщил адвокат Виталий Гончаров в письменном ходатайстве в суд об участии своего подзащитного по видео. Самого адвоката на заседании не было из-за болезни.