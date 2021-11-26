Євгена Бражникова підозрюють в тому, що під час ув'язнення у донецькій катівні він співпрацював з бойовиками та брав участь у катуваннях українських військових. На судовому засіданні 26 листопада не з'явилися ні підозрюваний, ні його адвокат.

Цікаво Кат з "Ізоляції" Куликовський міг співпрацювати із СБУ, – Асєєв

Прокуратурі невідомо про місце перебування Бражникова

Сторона обвинувачення заявила, що їй невідомо про місце перебування Євгена Бражникова. Водночас адвокат підозрюваного виступив у суді по відеозв'язку. Однак суд задовольнив клопотання потерпілих – 9 постраждалих у донецькій катівні, про зміну захисника.

Один із потерпілих – журналіст Станіслав Асєєв заявив, що справа Бражникова є резонансною, тому він закликав не затримувати її розгляд.

Я б хотів звернути вашу увагу, якщо можливо, щоб ми не затягували цю справу процесуально, і якщо можливо, поміняли адвоката Бражникова, бо якщо ця людина дійсно хворіє на коронавірус, то це можуть бути місяці. Ми не можемо собі дозволити, щоб підготовче засідання тривало декілька місяців і ми не змогли перейти до розгляду справи по суті,

– заявив Асєєв.

Затримання керівника Ізоляції: головне

9 листопада СБУ впіймала керівника донецької катівні Ізоляція Дениса Куликовського на прізвисько "Палич".

За затримання бойовика правоохоронці готувалися понад 1,5 року – шукали докази його злочинів.

Суд обрав Куликовському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

Під час судового засідання бойовик визнав свою провину.

Текст публікації "Ґрат"

Обвинувачений у справі катівні «Ізоляція» Євген Бражников виїхав з України та попросив притулку у Франції. Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні до суду про участь свого підзахисного по відео. Самого адвоката на засіданні не було через хворобу