Подозреваемый в убийстве Фарион прислал сам себе посылку с одеждой, в которой маскировался

В пятницу, 26 июля, министр внутренних дел дает брифинг по результатам операции по задержанию подозреваемого в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион. Во время брифинга рассказали, что одежду для маскировки подозреваемый приобрел еще в мае.

Напомним, что подозреваемого в убийстве Фарион задержали в четверг, 25, июля.

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"Все купил еще в мае"

Во время брифинга показали фрагмент с камер видеонаблюдения и отметили, что по прибытии с железнодорожного вокзала во Львове, подозреваемый заходит на "Новую почту", где получает посылку.

Указывается, что от "Новой почты" получено квитанцию, а именно перечень имущества, которое он сам себе прислал из Днепра во Львов.

Согласно данным от "Новой почты", парень получил вещи, в которые переодевался.

Эти вещи были приобретены, начиная с мая 2024 года в Днепре, из разных регионов Украины,

– сообщили во время брифинга.

В полиции сообщили, что было установлено запросы с аккаунта с телефона парня на соответствующие субъекты хозяйствования, все эти аксессуары, которые он получил на "Новой почте" в Днепре, готовясь, как предварительно думает следствие, к совершению других преступлений.

Там отметили о панаме Patagonia, в которой был подозреваемый, также указали на вело очки, в которых он был на месте преступления и перед тем, как проводил разведку. Также сумка через плечо, как думает следствие, там подозреваемый держал оружие.

"А также шорты, мы отследили те шорты, в которых он был в Днепре, в которых был во Львове, в которых он вернулся из Днепра и шорты, в которых он проводил разведку – это разные шорты. Шорты, в которых он приехал с белой полосой выше колен, шорты, в которых проводил разведку – без белой полосы. Таких нюансов сотни", – отметили там.