Нагадаємо, що підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в четвер, 25, липня.

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"Усе купив ще в травні"

Під час брифінгу показали фрагмент із камер відеоспостереження та зазначили, що після прибуття з залізничного вокзалу у Львові, він заходить на "Нову пошту", де отримує посилку.

Вказується, що від "Нової пошти" отримано квитанцію, а саме перелік майна, яке він сам собі надіслав з Дніпра у Львів.

Згідно з даними від "Нової пошти", хлопець отримав речі, в які переодягався.

Ці речі були придбані, починаючи з травня 2024 року в Дніпрі, з різних регіонів України,

– повідомили під час брифінгу.

У поліції повідомили, що було встановлено запити з акаунту з телефону хлопця на відповідні суб'єкти господарювання, всі ці аксесуари, які він отримав на "Новій пошті" у Дніпрі, готуючись, як попередньо думає слідство, до скоєння інших злочинів.

Там зазначили про панаму Patagonia, в якій був підозрюваний, також вказали на вело окуляри, в яких він був на місці злочину і перед тим, як проводив розвідку. Також сумка через плече, як думає слідство, там підозрюваний тримав зброю.

"А також шорти, ми відслідкували ті шорти, в яких він був в Дніпрі, в яких був у Львові, в яких він повернувся з Дніпра і шорти, в яких він проводив розвідку – це різні шорти. Шорти, в яких він приїхав з білою полосою вище колін, шорти, в яких проводив розвідку – без білої полоси. Таких нюансів сотні", – зазначили там.