За словами слідчих, їм довелося опрацювати 900 фото з камер спостереження. Значно допомогло у розслідуванні фото самого злочинця, який непорушно спостерігав за будинком Фаріон.

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Слідство перевірило тисячі людей

Слідчі розповіли, що загалом довелося допитати 900 свідків. Водночас було зібрано понад 9000 фотозображень та 170 відео з камер спостереження.

Також у межах кримінального провадження уже провели 22 судові експертизи.

"Ми в своїй роботі використовуємо певні технології, є в нас підрозділи кримінального аналізу, і в нас було фотозображення, яке ви бачили всі. Ми зробили відтворення з тими свідками, які знаходились фактично в момент вчинення цього зухвалого злочину, і чітко розуміли, що саме ця особа вчинила цей злочин, тобто, щоб прибрати можливий момент, що ця особа відволікала увагу, а хтось інший вчинив цей злочин, цей постріл безпосередньо. За допомогою відповідних аналітичних програм були співпадіння, у нас відпрацьовано величезний масив людей. Це тисячі", – розповіли на брифінгу.

Серед тисяч людей загалом було встановлено та відпрацьовано 80 осіб зі схожою зовнішністю. Це було встановлено за фото – за нижньою частиною обличчя підозрюваного, яка не була закрита окулярами.

Це не була якась одна конкретна особа, яку ми взяли, вели і потім затримали, це був великий обсяг людей,

– додали слідчі.

Були співпадіння від 40 до 60 відсотків. Кожну із цих осіб перевіряли паралельно за місцем навчання, проживання та місцезнаходження на час підготовки та вчинення злочину.

Фото затриманого підозрюваного порівнювали зі світлинами зафіксованими на камерах спостереження за тиждень до вчинення злочину та з його паспорта.