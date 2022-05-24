Подозревают в госизмене: экс-президента Молдовы Додона задержали и провели обыски

Экспрезидент Молдовы Игорь Додон подозревается в коррупции и государственной измене. Утром 24 мая политика задержали, а в его доме провели обыски.

Отмечается, что обысками недвижимого имущества экспрезидента занялись сразу три молдавские структуры – Антикоррупционная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией и Служба информации и безопасности.

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Задержание и изучение недвижимого имущества экспрезидента Молдовы

Задержание и следственные действия по делу Игоря Додона прокомментировала пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Марианна Керпек. Она отметила, что кроме обыска в доме экспрезидента, также продолжаются обыски в других местах, изучается недвижимое имущество, принадлежащее посредникам.

Обыски и изучение недвижимого имущества осуществляются в рамках уголовного дела, возбужденного по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьями 324, 181/2, 337 и 330/2,

– сообщила Керпек.

Соответствующие статьи Уголовного кодекса Молдовы касаются пассивной коррупции, принятия финансирования политической партии от преступной организации, государственной измены и незаконного обогащения.

К слову, пока Игоря Додона задержали сроком на 72 часа .

Контекст

18 мая 2022 года Генеральная прокуратура Молдовы возбудила против Игоря Додона уголовное дело. Основанием для этого стали видеозаписи, на которых бывший президент республики получает от экс-главы Демократической партии Молдовы Владимира Плахотника черный пакет – вероятно, наполненный наличными.

По предварительным данным, деньги должны были быть использованы на незаконное финансирование Социалистической партии, которую ранее возглавлял Додон.

Подозреваемый в эфире пророссийского молдавского СМИ заявил, что его могут арестовать незаконно. Он пригрозил, что поквитается с действующей властью за возбуждение против него уголовного дела.

Незаконно могут что-то сделать, провести обыски, арестовать на время. Я выдержу все, но после этого – держитесь!

– заявил Додон.

К слову, экспрезидент республики тогда добавил, что не планирует бежать из Молдовы и "разберется" с предъявленными против него обвинениями.

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