Подозревают в ЛГБТ-пропаганде в России прокуратура проверит Pop It
Источник:телеграм-канал Mash
Прокуратура Республики Татарстан проверит популярную игрушку Pop It. Все из-за иска одного из местного жителей, который "разглядел" в ней пропаганду ЛГБТ-движения.
Он пожаловался в местные правоохранительные органы. Мужчина считает, что общество должно реагировать на эту проблему".
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Прокуратура Татарстана проверит Pop It
Эркен Сарсембаеєв рассказал, что увидел Pop It впервые 1,5 года назад, но тогда не обратил внимание. Впрочем, уже позже он понял, что цвета этой игрушки полностью совпадают с "радужным флагом".
Это скрытая агитация или даже пропаганда движения ЛГБТ в России. Дети начинают спрашивать: "А что такое ЛГБТ?,
– отметил противник.
Он назвал популярную среди детей игрушку "полной ерундой". Мол, таким образом точно нельзя снимать стресс.
К тому же возмущенный россиянин призвал запретить продажу Pop It. Ведь якобы такие товары вообще недопустимо производить.
Прокуратура Татарстана приняла иск мужчины. В ведомстве уже впоследствии проверят, действительно ли игрушка пропагандирует среди детей ЛГБТ-движение.
Россиянин пожаловался в прокуратуру на Pop It: смотрите видео
В России и раньше призывали запретить Pop It
- В июне 2021 года с решительным протестом против Pop It выступили пенсионерки из "Отрядов Путина". Сторонницы президента России заявили, что новый тренд стал причиной отупения россиян.
- В Санкт-Петербурге уличные художники нарисовали большое изображение Pop It. Впрочем, немало людей выступили против этого рисунка. В частности активисты движения "Русский новый путь" даже подали запрос в МВД, чтобы полиция проверила его на наличие ЛГБТ-пропаганды.
- В Чечне выпустили статью, в которой критикуется антистрессовый эффект Simple Dimple и Pop It. По словам авторов, это может способствовать распространению в регионе "агитации ЛГБТ-движения". Именно поэтому игрушки якобы необходимо запретить.