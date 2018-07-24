Подозрительного оккупанта с Луганщины военные задержали в Счастье: что о нем известно

В конце июня сотрудники военной контрразведки СБУ и военнослужащие 59 отдельной мотострелковой бригады из состава Объединенных сил совместно с главным управлением Национальной полиции в Луганской области возле Счастья задержали одного из наемников.

Как сообщает пресс-центр ООС, мужчина воевал за оккупантов Луганщины, а задержали его, когда тот пытался навестить родственников на подконтрольной Украине территории.

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"Во время допроса задержанного силовики установили, что неоднократно судимый 30-летний уроженец Свердловска после освобождения в 2016 году из Луганского СИЗО добровольно присоединился к террористической организации "ЛНР", где под руководством российских военных в составе 2-й мотострелковой бригады находился в резерве на случай наступления ВСУ на Луганск", – подчеркивается в сообщении.

В итоге по материалам военной контрразведки в отношении задержанного было открыто уголовное производство и ему объявлено о подозрении по факту статьи Уголовного кодекса о "Создании непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований".

Кроме того, во время досудебного следствия задержанный признал свою вину и впоследствии ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Также материалы дела были направлены в суд. Сейчас экс-боевик активно сотрудничает со следствием.

"Военные контрразведчики Объединенных сил не исключают, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий. При достаточности доказательств его действие может быть переквалифицировано", – добавляют украинские военные.

Напомним, украинским силовикам удалось разоблачить и задержать женщину-боевика, которая действовала на стороне оккупантов Донбасса и после скрывалась на мирной территории Украины.