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Підозрілого окупанта Луганщини військові затримали у Щасті: що про нього відомо

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Українські військові затримали бойовика з окупованої Луганщини: імовірно, він готував диверсії
Українські військові затримали бойовика з окупованої Луганщини: імовірно, він готував диверсії / Соцмережі

Наприкінці червня співробітники військової контррозвідки СБУ та військовослужбовці 59 окремої мотострілкової бригади зі складу Об’єднаних сил спільно з головним управлінням Національної поліції у Луганській області поблизу Щастя затримали одного з найманців.

Як повідомляє прес-центр ООС, чоловік воював за окупантів Луганщини, а затримали його, коли той намагався відвідати родичів на підконтрольній Україні території.

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"Під час опитування затриманого, силовики встановили, що неодноразово засуджений 30-річний уродженець Свердловська після звільнення в 2016 році з Луганського СІЗО добровільно приєднався до терористичної організації "ЛНР", де під керівництвом російських військових у складі 2-ї мотострілецької бригади перебував у резерві на випадок наступу ЗСУ на Луганськ", – підкреслюється у дописі.

У підсумку, за матеріалами військової контррозвідки, щодо затриманого було відкрито кримінальне провадження та йому оголошено про підозру за фактом статті Кримінального кодексу про "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Крім того, під час досудового слідства затриманий визнав свою вину та згодом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці. Також матеріали справи було скеровано до суду. Наразі екс-бойовик активно співпрацює зі слідством.

"Військові контррозвідники Об’єднаних сил не виключають, що бойовика було направлено на мирну територію України для підготовки та вчинення диверсій. За достатності доказів його дії може бути перекваліфіковано", – додають українські військові.

Нагадаємо, українським силовикам вдалося викрити та затримати жінку-бойовика, що входила діяла на боці окупантів Донеччини та опісля переховувалась на мирній території України.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Кримінальні новини Новини Луганська
Джерело: 24 канал
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