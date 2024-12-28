Три войны объединились в одну: как подписание договора России с Ираном повлияет на Трампа

Три войны – на Ближнем Востоке, России против Украины и между КНДР и Южной Кореей – объединились в одну. Это началось еще в 2023 году, когда ХАМАС напала на Израиль при поддержке России.

В 2024 году этот процесс усилился. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"Эти три войны – на Ближнем Востоке, корейская и российско-украинская – объединились в одну в 2024 году. Началось это еще в 2023 году, когда ХАМАС напала на Израиль. Стало понятно, что за ХАМАС стоят россияне, не только Иран. Они поехали с визитом в Россию. Никки Хейли заявляла, что Россия предоставила разведданные для нападения на Израиль. В этом году все больше усиливалось", – сказал он.

Есть много факторов, которые объединяют эти войны. В частности, то, что войска Северной Кореи участвуют в войне России против Украины.

Соглашение России с Ираном не повлияет на Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит визит в Москву, чтобы подписать с кремлевским диктатором Владимиром Путиным соглашение о сотрудничестве между двумя странами 17 января. Известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп негативно относится к Тегерану. Михаил Шейтельман отметил, что подписание соглашения все равно не будет влиять на Трампа.

Трамп понимает, что Путин – это враг, с которым нужно договариваться, пока это в его планах. Будет ли учитываться на переговорах, что Путин подписал какую-то бумажку с Ираном? Трамп относится к этому, как "сегодня подписал, а завтра выбросил",

– предположил политтехнолог.

В то же время Путин хочет подписать соглашение, чтобы показать, что он создает "мощный союз" против Штатов. Однако, вероятно, это не повлияет на действия Трампа.