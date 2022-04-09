Подписание мирного соглашения будет возможно, когда РФ станет невыгодно продолжать войну, – Ким

Российские оккупанты продолжают активное наступление на Украину и обстрелы мирных украинцев. Благодаря ВСУ первоначальные планы врага потерпели фиаско, но останавливать агрессию Россия не собирается.

По мнению главы Николаевской ОВА, все войны завершаются миром или капитуляцией одной из сторон. Впрочем, оккупанты пока не собираются отказываться от своих преступных намерений.

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Завершение войны

Ким подчеркнул – Украина заинтересована в немедленном прекращении огня, ведь оккупанты атакуют мирное население. А вот планы врага кардинально отличаются от наших, поэтому остановить его могут только тяжелые потери.

Как наступит момент, когда им будет невыгодно продолжать войну – вот тогда будет более реальным подписание мирного соглашения,

– заметил Ким.

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