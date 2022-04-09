На думку голови Миколаївської ОВА, усі війни завершуються миром або капітуляцією однієї зі сторін. Втім, окупанти наразі не збираються відмовлятися від своїх злочинних намірів.

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Завершення війни

Кім підкреслив – Україна зацікавлена у негайному припиненні вогню, адже окупанти атакують мирне населення. А от плани ворога кардинально відрізняються від наших, тому зупинити його можуть лише важкі втрати.

Як настане момент, коли їм буде невигідно продовжувати війну – от тоді буде більш реальним підписання мирної угоди,

– зауважив Кім.

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