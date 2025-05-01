Украина переиграла Путина – теперь инициатива за Киевом

Украинская делегация подписала соглашение с США о ресурсах. Полный текст пока не опубликовали, однако анонсированные изменения являются положительными по сравнению с предыдущими вариантами.

В Киеве сделали выводы из проблем в коммуникации на предыдущих этапах и подготовили положительный фон к началу рабочего дня. Так это или нет – покажет время. Я же предлагаю сконцентрироваться на другом политическом факторе. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Желания Трампа на украинском направлении

Дональд Трамп стремится продемонстрировать новый подход к политике и играть на контрасте с предшественниками. При этом ему необходимы быстрые результаты, чтобы продемонстрировать свою эффективность. А также, учитывая конструкцию лозунгов MAGA, продемонстрировать первенство США во внешней политике.

На украинском направлении это проявлялось в неком "треугольнике".

1. Обеспечить быстрое прекращение огня. Для США это важно получить до американо-китайского саммита, иначе MAGA не работает – Вашингтон вынужден будет советоваться и/или "просить помощи" у Пекина. Такой вариант плохой, учитывая попытки Вашингтона в очередной раз продемонстрировать свое лидерство и способность к решению кризисов в нестабильных регионах. Лично для Трампа, который говорил о "мире за 24 часа". Провал, но не критический – всегда можно найти виновного. Вопрос, кто им будет. И от этого зависят контуры следующего цикла.

2. Изменить подходы политики США на украинском направлении и продемонстрировать избирателю политику получения выгоды для США. Усложняющим фактором здесь служила сложная история отношений Владимира Зеленского и Трампа.

Здесь Украина могла бы сыграть в рационального партнера, идя по пути коммуникации с производителями оружия, с ключевыми группами в окружении Трампа. Говорить сухо, языком цифр, прибылей, потенциальной выгоды. Но не играла, предпочитая оставаться в значительной степени в рамках игры на эмоциях.

Для несогласных с тезисом приведу один пример. Соглашение о ресурсах предложил президент Зеленский, а вот драфт такой из Киева так и не прислали. Рабочую группу с американцами по написанию такового (сразу после анонса президентом) не создали. В Вашингтоне сделали свой вариант, как они видели "выгоду". И начался длительный процесс споров и согласований. Первый этап которого уже завершился.

3. Попробовать продемонстрировать новые подходы к политике на российском направлении. Суть проста – экономика России все больше зависит от КНР. Для США важно не допустить прохода "точки невозврата" в этом процессе. Далее, по возможности, играть на разногласиях Москвы и Пекина, таким образом создавая Китаю дополнительные сложности в расширении своей зоны влияния. Параллельно с этим, так же получать свою выгоду. То есть демонстрировать избирателю условную "окупаемость" усилий на внешнеполитическом фоне.

Москва, кстати, быстро отреагировала и предложила Вашингтону сразу несколько реальных проектов. Начиная от совместной торговли углеводородами (быстрая прибыль здесь и сейчас), заканчивая вопросами арктических морских путей (стратегическая выгода).

На этом фоне происходили консультации и переговоры о замораживании войны. С некомфортными для Украины рамками. Ведь есть интересы Вашингтона на российском направлении, есть спешка, есть сложная история отношений Зеленского с Трампом и есть отсутствие комплексной игры на рациональных интересах. Сюда же после ссоры в Овальном кабинете можно добавить еще один фактор – украинского президента "подняли на флаги" демократы. То есть добавился внутриполитический фактор, который не позволял Трампу в своей риторике обвинений предшественников "сдать назад".

Как результат – выгодная для России позиция при которой можно представить именно Украину стороной, которая не желает быстрого прекращения войны и, как следствие, стороной, которая мешает реализации планов Трампа.

Для Кремля, в свою очередь, вариант быстрого замораживания без "картины победы", то есть политических уступок не только по украинскому вопросу, но и в сфере отношений с ЕС и НАТО, остается неприемлемым. Ведь именно упомянутая картина победы дает шансы России подтвердить свои геополитические амбиции.

В этих рамках Путин пытался, не уступая ключевыми вопросами, представить себя "инициатором мирного процесса". Первым заявил о "пасхальном" перемирии на один день. После резкой реакции украинской стороны на план Трампа по урегулированию, Кремль заявляет о новом "перемирии" на 8 – 10 мая, которое подвязано под "день победы". То есть инициативу имел Кремль.

Соглашение о ресурсах как реальный шаг Украины к миру

В отличие от "однодневных перемирий", подписанный с Украиной документ Трамп может подать как реальную реализацию своих заявлений. Предложил соглашение – получил результат. Этот результат он получил от Украины. Соответственно именно Киев обеспечил первые реальные сдвиги в описанном выше треугольнике интересов Белого дома.

Таким образом, нивелированы возможные бонусы от Путина "перемирия на день победы". Ведь снова смотрим на треугольник интересов – даже полное прекращение огня на три дня не является результатом для Трампа. Это не дает шансов на заморозку, не реализует его план, не дает даже намека на сделки с Россией и тем более не дает бонусов в виде игры российской картой на китайском направлении.

Как следствие, Трампу в ближайшие недели сложно одновременно говорить о сделке с Украиной как своем достижении и "украинской вине" в срыве мирного процесса. Сомнительно, что он назовет "виновными" и своих переговорщиков. Остается один участник – Россия. Резкого изменения риторики в отношении Путина мы здесь вряд ли увидим, но шансы на усиление давления реальны.

Более того, если в подписанном договоре о ресурсах действительно закреплен факт о "зачете" военной помощи как американского вклада в общий фонд, администрация Трампа может вполне положительно воспринять идею передачи новых пакетов вооружений Украине для изменения ситуации на линии фронта.

Более того, такой подход выглядит рационально на фоне объявленной Трампом политики пересмотра расходов и одновременно стимулирования промышленности.

Подписанный договор о ресурсах также играет роль и на "китайском направлении". Трамп может заявить своему избирателю, что "украинская ресурсная база" при любых сценариях развития событий не перейдет под контроль КНР. А в коммуникации с Пекином договор играет роль якоря, демонстрирующего, что Украина находится в зоне американских интересов.

Временный фактор, или почему не стоит радоваться

Подписание соглашения о ресурсах дает дополнительные возможности для Украины. Но политика – динамичный процесс. Есть интересы США на российском направлении. Есть интересы выйти на заморозку в ближайшее время: уже не за 24 часа, не за месяц, но по крайней мере за год. Есть политика Кремля, его попытки влиять. В конце концов, относительно успешный переговорный трек Дмитриева.

Инициатива пока на стороне Украины и в ближайшие несколько недель появляется возможность:

активнее и с большей вероятностью успеха предлагать окружению Трампа свое видение замораживания войны;

вести разговор о новых пакетах военной помощи. Но для реальных результатов – изменения ситуации на линии фронта. Или изменения баланса сил в войне.

В идеале можно было бы начинать разговор о позиционировании Украины, ее функционал на региональном и глобальном уровне в послевоенный период. Проще говоря, формулировать ответы на вопрос "чем Украина может быть полезной в регионе, ЕС, в мире". Или – "зачем Украина нужна Европе, ЕС, США". Предлагать варианты политики на 5 – 10 лет вперед.

Пишу "в идеале", потому что наибольший эффект таких предложений можно получить в коротком окне возможностей – несколько месяцев. Осенью будет сложнее.

Относительно военной помощи. Да, подписанный договор облегчает переговоры о поставках оружия из США и развитие военно-технического сотрудничества. Но тот же договор содержит нормы о формировании фонда обеими сторонами. В этом его "ловушка" – военная помощь не может быть бесконечной. При отсутствии процесса наполнения фонда украинской стороной (а здесь имеем дело с "живыми деньгами"), тот же Трамп получает возможность вернуться к резкой риторике. Мол, США свои обязательства выполняют, фонд наполняется, а другая сторона не спешит. Опять возвращаемся во временные рамки и окна возможностей. Это не более года.

Но окно возможностей есть и надо использовать. Пока имеем удачный ход украинского руководства.