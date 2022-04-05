Подписи Эрдогана пока не видел, – Зеленский о согласии Турции выступить гарантом Украины

Несколько стран уже выразили готовность стать гарантами безопасности Украины. Среди них Турция, Германия, Италия и Великобритания. Перечисленные государства позитивно настроены в отношении Украины, но сейчас этого мало.

Об этом сегодня, 5 апреля, на пресс-конференции для журналистов каналов, которые принимают участие во Всеукраинском телемарафоне, отметил Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

Читайте также Россия хочет занять Донбасс, юг, Запорожье и иметь коридор в Крым, – Зеленский

Зеленский отметил, что ожидает конкретных действий, а не на пустые бумажки

По словам Зеленского, Кремль будет принимать компромиссные решения, учитывая то, какие страны выступят гарантами безопасности Украины.

Кому мы верим, что нам обещают. Если нам гарантии безопасности в Черном море – там должна быть Турция,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что Турция подтвердила свою готовность выступить гарантом, однако пока это лишь слова.

Подписи Эрдогана пока я не видел, с советниками по безопасности мы не встречались, до общего понимания никто не доходил,

– рассказал он.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности выступить гарантом безопасности Украины, но сперва он предложил уточнить детали.

Турция не единственная, кто согласился предоставить гарантии безопасности Украине: смотрите видео