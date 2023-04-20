Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель Роман Бочкала. По его словам, похожая история была в Херсоне, в других городах и поселках уже деоккупированной части Херсонщины.

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"Куча блок-постов, фильтрация населения. Выпускали только тех, у кого есть российский паспорт. И, конечно, не в сторону свободной Украины, а туда, на Московию, в ту сторону", – заявил он.

Бочкала отметил, что россияне будут пытаться использовать гражданских как заложников.

Чтобы уже потом по своим рашадезинформированным каналам показывать что-то. "Видите, ох уж эти "укры" уничтожают украинцев, которые так вот живут в этих городах, и очень "любят" Россию",

– подчеркнул военный обозреватель.

"Живой щит"

По его мнению, оккупанты будут пытаться делать из мирного населения определенный "живой щит". Впрочем, ВСУ уже неоднократно имели дело с такими тактическими "уловками" врага.

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"Если мы увидим, как эффективно было осуществлено контрнаступление в прошлом году на Харьковщине, то не было нашествия жертв гражданских. То есть мы отличаемся абсолютно (от россиян – 24 Канал)", – рассказал он.

Военный обозреватель уверен, что Вооруженные Силы Украины будут максимально делать все, чтобы не было жертв среди гражданского населения.

Какая ситуация в Херсонской области