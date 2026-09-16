Противника откинули, – подполковник рассказал о достижениях операции "Вивальди"

"Вивальди" – действительно впечатляющая операция, которая улучшила положение Сил обороны Украины на севере Донецкой области. Самое главное, что о наступательных действиях на этом направлении долгое время ничего не говорилось.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец. По его словам, это уже не первый случай, когда о наступательных действиях ВСУ объявляют постфактум. Ранее это отлично сработало во время Херсонской операции в 2022 году и зачистки Вовчанска в 2024-м.

Удалось отбросить россиян

Как подчеркнул Березовец, результаты операции "Вивальди" более чем серьезны. Удалось зачистить более 75 квадратных километров территории, а еще 10 квадратных километров – освободить.

Враг лишился многих территориальных завоеваний. Теперь они оказались еще дальше от цели захватить всю Донецкую область.

Продвижение врага в этой зоне возле Лимана давало возможность оказать дополнительное давление на Краматорск, Славянск, Константиновку, Дружковку, которые являются основными целями российской наступательной операции в 2026 году,

– отметил Березовец.

Кроме того, у россиян теперь затруднена логистика на этом направлении. Это существенно увеличило транспортное расстояние для врага.

Березовец прокомментировал операцию "Вивальди": смотрите видео 24 Канала

Добавим, что офицер 12-й бригады "Азов" НГУ Даниил "Культура" Мирешкин рассказал, как изменятся боевые действия с полноценным наступлением осени, когда опадут листья с деревьев. Тогда возникнут дополнительные сложности как для нас, так и для противника.