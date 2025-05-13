На Закарпатье разоблачили колл-центр, из которого выманивали деньги у граждан Евросоюза

Чешские правоохранители в сотрудничестве с СБУ ликвидировали мошенническую группировку в Закарпатской области. Преступники выманивали деньги у чехов и других европейских граждан через фальшивые предложения инвестирования.

Об этом сообщили в чешской полиции и СБУ передает 24 Канал. Задержаны 70 подозреваемых, в частности 4 организатора.

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Что известно о спецоперации

Операция стала результатом 6 месяцев международного сотрудничества при поддержке Евроюста и завершилась масштабной реализацией на территории Украины с 29 апреля по 2 мая.

Из-за мошенников пострадали по меньшей мере 37 граждан Чехии, которые потеряли около 9 миллионов крон. Общие убытки на территории ЕС оценивают в миллионы евро, о точной сумме станет известно после анализа изъятого компьютерного и коммуникационного оборудования.

Главным организаторам предъявили обвинения по статье о мошенничестве в особо крупных размерах, они находятся под стражей. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители показали спецоперацию: смотрите видео

Как выманивали средства

Преступная группа занималась созданием и администрированием мошеннических инвестиционных платформ. Участники убеждали жертв установить приложение для удаленного доступа, а выманенные средства конвертировали в криптовалюту.

Для поиска клиентов фигуранты создали в Ужгороде подпольный колл-центр, к которому привлекли не менее 70 операторов, в возрасте от 19 до 27 лет,

– отметили в СБУ.

Колл-центр с собственной серверной комнатой был расположен на 2 этажах офисного здания с охранниками, электронной системой безопасности и десятками видеокамер.

В то же время ИТ-специалисты создавали интернет-объявления, где рекламировали фейковые платформы.