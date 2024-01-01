Военный "Хищник" в объятиях семьи: сеть растрогало видео встречи защитника с родными
Источник:Национальная полиция Украины
В Черновцах состоялась трогательная встреча патрульного из боевого подразделения "Хищник" и его семьи. Видео, вызывающее слезы радости, быстро набирает популярность в сети.
Сердца украинцев тронул ролик, на котором маленький мальчик из Черновцов встречает вернувшегося с фронта своего отца. "Папа!" – кричит ребенок, бегая к своему герою, мужественно защищающему страну от вражеской агрессии.
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Объятия, согревающие душу
На видео видно, как воин с букетом роз занимает свою жену и подбрасывает сына, наполняя момент радостью и любовью. Этот эпизод стал символом надежды для многих украинских семей, ожидающих возвращения своих защитников.
Это видео – напоминание для всех нас о том, что у каждого воина, стоящего на защите нашей страны, есть семья, которая ждет его дома,
– прокомментировали в пресс-службе полиции.
В правоохранительных органах выразила надежду, что таких встреч будет больше, и каждый украинский воин сможет безопасно вернуться в свою семью.
Как украинского воина из подразделения "Хищник" встречали родные в Черновцах: трогательное видео
Больше о "Хищнике"
- Подразделение "Хищник" было создано в составе патрульной полиции Украины с целью выполнения специальных боевых задач. Основная миссия подразделения – работа на быстрое и эффективное освобождение украинских территорий от оккупационных войск.
- "Хищник" использует передовые тактики боевых действий, в частности беспилотные летательные аппараты. Это позволяет подразделению эффективно противостоять врагу, минимизируя риски для гражданского населения и собственных сил.
- С началом войны начальник департамента патрульной полиции, известный под позывным "Маршалом" (Евгений Жуков), разрешил носить шевроны с "Хищником" для личного состава патрульной полиции. Эти шевроны стали символом мужества и отваги.
- Подразделение "Хищник" получило публичное признание благодаря своим успешным операциям и активному участию в защите страны. Их операции демонстрируют мастерство и высокий профессионализм, они получили признание высшего военного руководства страны.
- Истории о воинах подразделения "Хищник" и их встречах с семьями после возвращения с фронта являются символами непоколебимой воли и надежды для многих украинцев, которые продолжают поддерживать своих защитников.