Военный "Хищник" в объятиях семьи: сеть растрогало видео встречи защитника с родными

В Черновцах состоялась трогательная встреча патрульного из боевого подразделения "Хищник" и его семьи. Видео, вызывающее слезы радости, быстро набирает популярность в сети.

Сердца украинцев тронул ролик, на котором маленький мальчик из Черновцов встречает вернувшегося с фронта своего отца. "Папа!" – кричит ребенок, бегая к своему герою, мужественно защищающему страну от вражеской агрессии.

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Объятия, согревающие душу

На видео видно, как воин с букетом роз занимает свою жену и подбрасывает сына, наполняя момент радостью и любовью. Этот эпизод стал символом надежды для многих украинских семей, ожидающих возвращения своих защитников.

Это видео – напоминание для всех нас о том, что у каждого воина, стоящего на защите нашей страны, есть семья, которая ждет его дома,

– прокомментировали в пресс-службе полиции.

В правоохранительных органах выразила надежду, что таких встреч будет больше, и каждый украинский воин сможет безопасно вернуться в свою семью.

Как украинского воина из подразделения "Хищник" встречали родные в Черновцах: трогательное видео

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