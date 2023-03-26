Когда враги горят: Сырский показал работу подразделений 16-й и 18-й бригад армейской авиации

На Восточном направлении проходят самые ожесточенные бои русско-украинской войны. Наша авиация устраивает ад оккупантам.

Видео уничтожения враждебных позиций опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что наши лётчики в небе поддерживают подразделения Сил обороны на земле.

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Украинская авиация мощно отработала по врагу

В первые дни широкомасштабного вторжения враг рассчитывал уничтожить нашу армейскую авиацию. Однако даже через год украинские вертолеты продолжают поражать оккупантов повсюду, где это нужно,

– говорится в сообщении.

Сырский заверил, что украинские пилоты демонстрируют мужество и высокое мастерство при выполнении боевых задач. Кроме того, удары с неба – это существенная огневая и морально-психологическая помощь подразделениям, которые героически держат фронт.

Наша авиация постоянно наносит оккупантам значительные потери, несмотря на мощную систему противовоздушной обороны врага.

Украинская авиация отработала по позициям захватчиков: смотрите видео

Сырский добавил, что на видео показана боевая работа подразделений 16-й и 18-й бригад армейской авиации.

Актуальные потери врага

С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 170 550 бойцов. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 660 русских захватчиков.

Кроме того, враг массово теряет технику. С 24 февраля оккупанты потеряли в Украине: