Когда враги горят: Сырский показал работу подразделений 16-й и 18-й бригад армейской авиации
Источник:Александр Сырский
На Восточном направлении проходят самые ожесточенные бои русско-украинской войны. Наша авиация устраивает ад оккупантам.
Видео уничтожения враждебных позиций опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что наши лётчики в небе поддерживают подразделения Сил обороны на земле.
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Украинская авиация мощно отработала по врагу
В первые дни широкомасштабного вторжения враг рассчитывал уничтожить нашу армейскую авиацию. Однако даже через год украинские вертолеты продолжают поражать оккупантов повсюду, где это нужно,
– говорится в сообщении.
Сырский заверил, что украинские пилоты демонстрируют мужество и высокое мастерство при выполнении боевых задач. Кроме того, удары с неба – это существенная огневая и морально-психологическая помощь подразделениям, которые героически держат фронт.
Наша авиация постоянно наносит оккупантам значительные потери, несмотря на мощную систему противовоздушной обороны врага.
Украинская авиация отработала по позициям захватчиков: смотрите видео
Сырский добавил, что на видео показана боевая работа подразделений 16-й и 18-й бригад армейской авиации.
Актуальные потери врага
С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 170 550 бойцов. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 660 русских захватчиков.
Кроме того, враг массово теряет технику. С 24 февраля оккупанты потеряли в Украине:
- Танцев – 3595 единиц;
- боевых бронированных машин – 6 947 единиц;
- артиллерийских систем – 2 631 единица;
- РСЗО – 522 единиц;
- средств ПВО – 277 единиц;
- самолетов – 305 единиц;
- вертолетов – 291 единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2216 единиц;
- крылатых ракет – 911 единиц;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5486 единиц;
- специальной техники – 282 единицы.