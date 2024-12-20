Подразделения были выведены, – ОСГВ "Хортица" опровергло заявления об окружении возле Успеновки

В сети ранее появилась информация об окружении подразделений ВСУ возле Успеновки. Однако в ОСУВ "Хортица" опровергли эти заявления.

Бойцы были выведены оттуда заранее во избежание окружения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУО "Хортица".

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Что говорят в ОСУВ "Хортица" об "Успеновском мешке"

В ночь на 20 декабря аналитики Deep State сообщили, что так называемый "Успеновский мешок" в Донецкой области был полностью взят российской армией после оккупации ими населенных пунктов Трудовое и Успеновка.

Однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Там говорят, что главнокомандующим ВСУ было принято решение о выводе подразделений из этого участка фронта.

Военные части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, осуществили необходимые маневры во избежание окружения,

– сообщили в ОСУО "Хортица".

Там также говорят, что выведенные подразделения продолжают выполнять операционные задания на рубеже Курахово – Константинопольское.