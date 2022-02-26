Подразделения российских оккупантов теряют наступательный темп, – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты на территории Украины теряют наступательный темп. Они ожидают введения в бой дополнительных подразделений.

Враг также вынужден останавливаться для пополнения запасов. Об этом рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Стоит отметить, что противник не имеет успеха ни на одном из направлений. Основные усилия враг сосредоточивает в Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом районах.

Подразделения российских оккупантов теряют наступательный темп,

– заверили в Генштабе ВСУ.

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