В СМИ сообщили условия помилования Байденом российского торговца оружием Бута

В сети распространили документ о помиловании президентом Джо Байденом российского торговца оружием Виктора Бута. Его опубликовал репортер CNN Кевин Липтак.

Отметим, что 8 декабря США согласились обменять россиянина Виктория Бута, приговоренного к 25 годам лишения свободы за торговлю оружием, на баскетболистку Бриттни Грайнер.

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Подробности помилования "торговца смертью"

Освобождение россиянина было оформлено как президентское помилование, которое может быть отозвано за нарушение Бутом любого из указанных в документе условий.

Бут не может под страхом отзыва помилования получать какие-либо отчисления и гонорары от изданий и фильмов, в которых использована его история (Бут являлся прототипом центрального персонажа фильма "Оружейный барон" (Lord of War, 2005), которого сыграл Николас Кейдж).

Помилование Бута будет отозвано также, если он попытается въехать в США, совершить новые преступления против США или нарушить законы США, требовать каких-либо компенсаций от США и выдвигать любые претензии к США, их институтам и официальным лицам.



Первая часть документа / Фото с твиттера Кевина Липтака



Вторая часть документа / Фото с твиттера Кевина Липтака

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