Зазначимо, що 8 грудня США погодилися обміняти росіянина Вікторія Бута, якого засудили до 25 років позбавлення волі за торгівлю зброєю, на баскетболістку Бріттні Грайнер.

До теми Хто така Бріттні Грайнер і чому її обміняли на найвідомішого в світі "торговця смертю" Бута

Подробиці помилування "торговця смертю"

Звільнення росіянина було оформлене як президентське помилування, яке може бути відкликане за порушення Бутом будь-якої із зазначених у документі умов.

Бут не може під страхом відкликання помилування отримувати будь-які відрахування та гонорари від видань і фільмів, в яких використана його історія (Бут був прототипом центрального персонажа фільму "Збройовий барон" (Lord of War, 2005), якого зіграв Ніколас Кейдж).

Помилування Бута буде відкликано також, якщо він спробує в'їхати до США, вчинити нові злочини проти США або порушити закони США, вимагати будь-яких компенсацій від США і висувати будь-які претензії до США, їхніх інститутів та офіційних осіб.



Перша частина документа / Фото з твітера Кевіна Ліптака



Друга частина документа / Фото з твітера Кевіна Ліптака

Що відомо про обмін між США та Росією